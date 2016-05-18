Лима, 19 мая, 2016, 01:31 — ИА Регнум. В ближайшее воскресенье в Перу пройдут первые публичные дебаты кандидатов в президенты страны. Напомним, что второй тур президентских выборов состоится 5 июня с.г. Первые дебаты состоятся в городе Пьюра, который находится в 937 километрах от столицы страны. Это промышленный центр с население около 400 тысяч человек.

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Дебаты, в которых примут участие Кейко Фухимори и Педро Пабло Кучински, состоят из нескольких блоков. В первом блоке кандидаты в президенты представят свое видение перспектив развития страны. Во втором блоке обсудят проблемы децентрализации и территориального планирования. Кроме этого, темами первых дебатов станут вопросы региональной конкурентоспособности, управления природными ресурсами, социальные конфликты, развитие инфраструктуры. В завершающем блоке дебатов Кейко Фухимори и Педро Пабло Кучински обратятся к своим избирателям, сообщает La Republica, Как ранее сообщало ИА REGNUM, более трети избирателей Перу еще определились не за какого кандидата будут голосовать на втором туре президентских выборов. Эксперт Луис Бенавенте заявил, что около 34 процентов перуанцев не смогли ответить за кого отдадут свой голос». Луис Бенавенте отметил, что по результатам соцопросов оба кандидата имеют равное количество сторонников, комментирует Expereso.