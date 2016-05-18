Кито, 19 мая, 2016, 01:19 — ИА Регнум. В результате двух землетрясений, произошедших в Эквадоре, погиб один человек и ещё 85 человек получили ранения. Об этом сообщил президент страны Рафаэль Корреа, передаёт агентство Reuters.

Трещина

Как передавало ИА REGNUM, в Эквадоре 18 мая в течение нескольких часов произошли два подземных толчка мощностью 6,8 и 6,7 баллов. Эпицентр землетрясения пришёлся на прибрежный город Момпиче в провинции Эсмеральдас. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.