Москва, 19 мая, 2016, 01:11 — ИА Регнум. В основе скандалов, связанных с кладбищенским бизнесом, лежат деньги. Об этом 19 мая заявил депутат Госдумы Леонид Калашников (КПРФ).

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«Для меня версия была в Самарской области, когда убили семью полицейского. Или же я был на кладбище в Тольятти, где до сих пор контроль мафии. Вопрос в том, почему это происходит? Наверное, в основе всего лежат деньги. Все набросились на мигрантов, но для меня ясно, что виновата и власть, и политика. Распалось огромное государство. Мигранты есть и в США, а у нас само собой будут эти люди, в том числе въехавшие незаконно. И мы долго будем иметь проблему», — сказал Калашиников в эфире «Первого канала».

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По его словам, люди всегда относятся к проблеме как обыватели: «Когда мне нужно сделать дачу, я ищу, где дешевле. А когда происходит подобное, я говорю — «вот понаехали». 90-е могут быстро вернуться, если мы будем не усиливать ФСБ и МВД, а делить их».

Напомним, представители фигурантов уголовного дела, которое было возбуждено по факту убийств, хулиганства и незаконного оборота оружия после массовой драки на московском кладбище, считают версию о том, что побоище произошло в результате передела сфер влияния в ритуальном бизнесе, неверной. По их данным, события на Хованском кладбище стали финальной частью конфликта, который начался с некачественного благоустройства могилы.

По версии представителей, граждане Таджикистана были наняты для благоустройства могилы родственника одного из подозреваемых, но выполнили работу некачественно, и недовольный заказчик отказался платить. Придя на следующий день на могилу, он заметил, что она находится «в ещё более плачевном состоянии». Он решил, что таджики отомстили ему за неуплату, и вызвал на Хованское кладбище группу самбистов — своих друзей. Они должны были повлиять на старших представителей таджикской диаспоры. Стороны расстались с желанием продолжить «разборки».

После этого конфликт перерос в открытую вражду. Самбисты встретились с представителями таджикской диаспоры 14 мая. Борцы были вооружены и намеревались выдворить таджиков с кладбища. В ходе «разборок» вооружённые люди открыли огонь.