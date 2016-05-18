Москва, 19 мая, 2016, 00:57 — ИА Регнум. В Москве возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в отделении «Московского кредитного банка». Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

b-port.com Уголовное дело

По данным следствия, вечером 18 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о захвате неустановленным мужчиной шестерых заложников в отделении банка на улице Первомайской в Москве.

«По предварительным данным захватчик имел при себе предмет, похожий на взрывное устройство. В связи с реальной угрозой жизни и здоровью заложников, в ходе проведения спецоперации по их освобождению, оперативными сотрудниками ГУ МВД России по городу Москве, подозреваемый в совершении указанного преступления был ликвидирован», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи206 УК РФ «Захват заложников с применением оружия, или предметов используемых в качестве оружия».

В настоящее время личность мужчины устанавливается, проводится комплекс следственно-оперативных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщают в ведомстве.