Севастополь, 19 мая, 2016, 00:48 — ИА Регнум. Лауреатами Таврической литературной премии стали выдающийся русский писатель-фронтовик Юрий Бондарев и легендарный французский славист Рене Герра. Награждение состоялось в Севастополе, в рамках первого Международного Фестиваля русской словесности «Точка сборки».

Alexxx Malev Севастополь. Национальный заповедник «Херсонес Таврический»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом фестивале приняли участие писатели, философы, публицисты, издатели, филологи, деятели культуры из семи стран. Специальный гость первой «Точки сборки» — актёр и режиссёр Владимир Меньшов. Фестиваль, по замыслу устроителей, должен стать экспертной площадкой, открытой для многообразия мнений, идей. Это традиционно свойственно русской культуре, возрождение традиций которой, по мнению организаторов, невозможно вне соборного начала. Председатель оргкомитета фестиваля — известный писатель Платон Беседин.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM Платон Беседин, Таврическая литературная премия будет вручаться ежегодно с формулировкой «За подлинный вклад в возрождение традиций русской классической словесности».

Отметим, что во время церемонии награждения французский славист заявил: «Для меня важно, что данная премия вручена именно здесь, в Севастополе. Это знак судьбы, а я верю в предопределения… Настоящим праздником для меня стало пребывание в Севастополе, последнем очаге культуры Серебряного века»