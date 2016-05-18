Тегеран, 19 мая, 2016, 00:41 — ИА Регнум. Иракский Курдистан подписал меморандум о взаимопонимании по экспорту нефти в Иран. Об этом сообщает агентство Mehr News.

delo-group.ru Цистерны с нефтью

Ранее в Национальной иранской нефтяной компании опровергли информацию о соглашении с Эрбилем.

Представитель Регионального правительства Курдистана в Иране Назем Дабаг подтвердил подписание меморандума. 5 апреля 2016 года стороны подписали итоговое соглашение.

«Согласно достигнутым договоренностям, ежедневно в Иран будет экспортироваться 20−30 тыс. баррелей. Мы также приступаем к строительству нефтепровода мощностью 250 тыс. баррелей. На втором этапе реализации договоренностей мы сможем выйти на ежедневные поставки в объеме 250 тыс. баррелей», — цитирует Дабага Mehr News.

В последнее время в Иракском Курдистане все громче раздаются голоса критиков, которые призывают диверсифицировать поставки нефти и газа, чтобы снизить зависимость от Анкары.

Турция остается крупнейшим покупателем курдской нефти. Ежедневно Эрбиль экспортирует около 511 тыс. баррелей. Тем не менее представитель Курдистана в иракском парламенте заявил агентству Rudaw, что «в случае возникновения конфликта с Турцией будь то политический либо военный, Курдистан сможет сохранить стабильность при наличии второго экспортного маршрута». «Мы не должны зависеть исключительно от экспорта нефти в Турцию», — резюмировал чиновник.

Запасы нефти в Иракском Курдистане оцениваются в 45 млрд баррелей. На территории края также расположены газовые месторождения объемом 2,83 трлн куб. м. Речь идет о 90% совокупных газовых запасов Ирака.