«Пятое «Всебелорусское народное собрание» превратится в цирк»
Минск, 19 мая, 2016, 00:09 — ИА Регнум. «Слова Кобякова не то, что просто смешны, они сплошь наполнены лицемерием и ложью», — заявил 18 мая корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Радов, оценивая характеристику пятого «Всебелорусского народного собрания» председателя Совмина Белоруссии Андрея Кобякова.
«Пятое собрание тех, кого списочно назначили сверху, а потом «избрали», а точнее объявили на местах, в очередной раз превратится в цирк. Уж кому, как не Кобякову не знать об этом, раз он так гордится, что уже пятый раз будет слушать речь президента и громогласно высказывать ему своё одобрение», — сказал Радов.
В итоге официозное мероприятие, уверен белорусский политолог, пройдёт по привычному сценарию: «Пустая болтовня, которая не будет иметь никакого отношения к реальности. И интерес к ней будет, в лучшем случае, у истинных любителей выступлений президента, жителей глубинки, а также различных экспертов, которым ещё не надоело разбирать по косточкам всё это однообразие».
Эксперт считает, что представителей «конструктивной» прозападно ориентированной оппозиции на «всебелорусский курултай» не допустят, согласно сложившейся практике и отсутствию целесообразности: «Что они, собственно, там будут делать? Насколько мне известно, все вопросы заранее оговорены, а ответы на них написаны. Члены собрания приедут туда потому, что так им сказали сделать. Поедят в буфете, поспят в креслах, и с чувством выполненного долга разъедутся заниматься своими делами».
«Это не то событие, куда надо допускать оппозиционеров — это идеологическое действо, которое безынтересно Западу, а значит и смысла менять что-либо в формате его проведения нет никакого», — констатировал белорусский политолог.