Минск, 19 мая, 2016, 00:09 — ИА Регнум. «Слова Кобякова не то, что просто смешны, они сплошь наполнены лицемерием и ложью», — заявил 18 мая корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Радов, оценивая характеристику пятого «Всебелорусского народного собрания» председателя Совмина Белоруссии Андрея Кобякова.

ИА REGNUM Демократия

«Пятое собрание тех, кого списочно назначили сверху, а потом «избрали», а точнее объявили на местах, в очередной раз превратится в цирк. Уж кому, как не Кобякову не знать об этом, раз он так гордится, что уже пятый раз будет слушать речь президента и громогласно высказывать ему своё одобрение», — сказал Радов.

В итоге официозное мероприятие, уверен белорусский политолог, пройдёт по привычному сценарию: «Пустая болтовня, которая не будет иметь никакого отношения к реальности. И интерес к ней будет, в лучшем случае, у истинных любителей выступлений президента, жителей глубинки, а также различных экспертов, которым ещё не надоело разбирать по косточкам всё это однообразие».

Эксперт считает, что представителей «конструктивной» прозападно ориентированной оппозиции на «всебелорусский курултай» не допустят, согласно сложившейся практике и отсутствию целесообразности: «Что они, собственно, там будут делать? Насколько мне известно, все вопросы заранее оговорены, а ответы на них написаны. Члены собрания приедут туда потому, что так им сказали сделать. Поедят в буфете, поспят в креслах, и с чувством выполненного долга разъедутся заниматься своими делами».

«Это не то событие, куда надо допускать оппозиционеров — это идеологическое действо, которое безынтересно Западу, а значит и смысла менять что-либо в формате его проведения нет никакого», — констатировал белорусский политолог.