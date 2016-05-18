Анкара, 19 мая, 2016, 00:02 — ИА Регнум. Глава исследовательской компании Metropoll Озер Сенджар обнародовал ранее неизвестные результаты проведённого его компанией в апреле этого года опроса, посвящённого Партии националистического движения (ПНД) Турции.

thecypriotpuzzle.org Митинг турецких националистов

Согласно данным Сенджара, которые он озвучил в прямом эфире с журналистом Рушеном Чакыром через приложение «Перископ», в случае, если председателем партии останется её нынешний лидер Девлет Бахчели, ПНД не сможет преодолеть предвыборный барьер, а если его место займёт Мерал Акшенер, партия наберёт 20% голосов.

Ранее Сенджар нигде не публиковал данные апрельского опроса. Впервые озвученные им в беседе с Чакыром цифры можно назвать амбициозными.

«Если Мерал Акшенер займёт место председателя ПНД, число тех, кто готов голосовать за эту партию составит 20,9%. Если учитывать, что примерно 24% опрошенных выбрали вариант «затрудняюсь ответить». То эта цифры может быть и выше. Возможный рост числа голосов за ПНД может быть обеспечен за счёт избирателей ПСР, НРП и тех, кто не ходит на выборы в знак протеста. Если НРП не добьётся особых успехов, а ПНД, наоборот, наберёт эти 20%, то главная оппозиционная партия страны сменится и ею станет ПНД», — отметил Сенджар.

По его словам, если нынешний руководитель националистов Девлет Бахчели продолжит возглавлять партию, очень высока вероятность того, что ПНД не сможет преодолеть предвыборный барьер на досрочных выборах.

Напомним, что на парламентских выборах в ноябре 2015 года ПНД набрала около 12%. Большинство голосов националистов ушли правящей ПСР, хотя за 5 месяцев до этого на июньских выборах у ПНД было 16% голосов.

Власти Турции всеми силами блокируют возможность ПНД провести съезд, на котором как раз и планируется обсудить вопрос смены руководства. Не случайно суд запретил 15 мая провести съезд партии в Анкаре.