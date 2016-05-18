Кабул, 18 мая, 2016, 23:46 — ИА Регнум. При крушении азербайджанского грузового самолета в Афганистане погибли семь из девяти членов экипажа, сообщает РСН.

songundem.com Грузовой самолёт — АН12

«В результате крушения самолёта Ан-12 в Афганистане погибли 7 человек, — говорится в сообщении. — Ещё двое — находятся в тяжёлом состоянии».

По неподтвержденным данным, двое пострадавших членов экипажа являются гражданами Украины.

18 мая Государственная администрация гражданской авиации Азербайджана сообщила, что в Афганистане упал грузовой самолет Ан-12, принадлежащий азербайджанской грузовой авиакомпании Silk Way. Трагедия произошла при вылете из аэропорта Двайер.

На борту воздушного судна находились 9 членов экипажа (гражданин Узбекистана, трое жителей Украины и пятеро представителей Азербайджана).

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