Базель, Швейцария, 18 мая, 2016, 23:46 — ИА Регнум. Игра началась относительно спокойно. Команды действовали активно, но хотя мяч лучше держался у «Севильи», больше опасных моментов создал «Ливерпуль». Наконец на 35-й минуте нападающий «Ливерпуля» Дэниэл Старридж ударом левой шведой под самую штангу открыл счёт. До перерыва «Севилья» ничего сделать в атаке не смогла. Однако с началом второго тайма игра развернулась, причём сразу же. В одной из первых атак, уже на 46-й минуте, нападающий «Севильи» и сборной Франции Кевин Гамейро, находясь почти в середине вратарской площадки, замкнул прострел с правого фланга, и сравнял счёт. После этого игра раскрылась, преимущество «Севильи» стало заметным. На 64-й, а затем и на 70-й минутах полузащитник «Севильи» Коке забил два отличных мяча хорошими средними ударами рядом со штангами, сначала рядом с правой от себя, а потом рядом с левой. «Ливерпуль» самоотверженно боролся, но сил у них оказалось меньше, чем у испанцев. «Севилья» уверенно довела матч до победы.

Эмблема испанского футбольного клуба «Севилья»

«Севилья» выигрывает Кубок Европы третий год подряд, и это грандиозное достижение. У испанцев есть возможность и в следующем году повторить свой успех, но для этого им потребуется неудачно выступить в Лиге чемпионов, куда они, как победители Лиги Европы, получили путёвку на следующий год.