Оттава, 18 мая, 2016, 23:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения в парламенте страны за решение правительства в 1914 году. Тогдашнее канадское руководство отказалось принять корабль с сотнями иммигрантов из Южной Азии.

Подавление индийского восстания англичанами. Художник В. В. Верещагин, 1884

На борту парохода «Komagata Maru» находилось 376 человек, большинство из которых составляли сикхи. Миграционные законы не позволили им въехать на территорию Канады.

В конце концов корабль отправили в индийскую Калькутту. Минимум 19 человек, сопротивлявшихся своему насильственному возвращению, были убиты по дороге в Бадж-Бадж (Индия) в стычке с британскими солдатами.

Бывший премьер-министр Стивен Харпер уже извинился на мероприятии в провинции Британская Колумбия в 2008 году, но члены общины сикхов уже давно говорили, что извинения должны быть принесены официально в канадском парламенте.