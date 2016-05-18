Канадский премьер извинился за депортированных в 1914 году индусов
Оттава, 18 мая, 2016, 23:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения в парламенте страны за решение правительства в 1914 году. Тогдашнее канадское руководство отказалось принять корабль с сотнями иммигрантов из Южной Азии.
На борту парохода «Komagata Maru» находилось 376 человек, большинство из которых составляли сикхи. Миграционные законы не позволили им въехать на территорию Канады.
В конце концов корабль отправили в индийскую Калькутту. Минимум 19 человек, сопротивлявшихся своему насильственному возвращению, были убиты по дороге в Бадж-Бадж (Индия) в стычке с британскими солдатами.
Бывший премьер-министр Стивен Харпер уже извинился на мероприятии в провинции Британская Колумбия в 2008 году, но члены общины сикхов уже давно говорили, что извинения должны быть принесены официально в канадском парламенте.