Каракас, 18 мая, 2016, 23:43 — ИА Регнум. «Венесуэла на грани социального взрыва. Население страны страдает от нехватки продуктов питания, дефицита электричества и воды. С раннего утра люди выстраиваются в огромные очереди, чтобы попасть в магазины, где можно купить продукты по субсидированным ценам. Но сделать это становится все труднее», сообщает Euronews.

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Отметим, что все перечисленные проблемы начались в Венесуэле не вчера. «Тяжелейший экономический кризис, дефицит самых необходимых продуктов питания, резкий всплеск преступности и падение доверия к правительству страны даже среди тех, кто ранее поддерживал социалистические преобразования, — приметы сегодняшней Венесуэлы… В стране сейчас в дефиците все: от детских подгузников и зубных щеток до молока и риса. Есть система продажи так называемых субсидированных продуктов, к которым относятся кукурузная мука, молоко, растительное масло, рис и ряд других товаров. Это можно приобретать в магазинах по внутреннему удостоверению личности, раз в неделю. В том случае, если данный товар есть в наличии. Покупать один и тот же продукт или товар в «свой день» в разных магазинах запрещено. Автоматизированная система выдает кассиру при оплате информацию, какой товар этот человек уже купил, к примеру, зубную щетку в другом супермаркете. Вводится контроль за соблюдением этого требования и с помощью контроля за отпечатками пальцев», писало ИА REGNUM 15 августа 2015 года.

Удастся ли стране избежать социального взрыва и массовых беспорядков? На фоне происходящего делать позитивные прогнозы становится все труднее. Равно как Николасу Мадуро все сложнее сваливать происходящее только на происки Госдепа и интриги «мирового империализма». Наступает время платить за провалы в экономической политике, потворство коррупции и элементарный непрофессионализм властей.