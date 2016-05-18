Тирасполь, 18 мая, 2016, 23:41 — ИА Регнум. В Приднестровье завершились масштабные десятидневные учения Оперативной группы российских войск (ОГРВ). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента ПМР, в ходе учений отрабатывались навыки боевой стрельбы как в дневных, так и в ночных условиях.

topwar.ru Российские миротворцы в Приднестровской Молдавской Республике

В рамках общего замысла легенды 17 мая 2016 года незаконные вооруженные формирования решили дестабилизировать обстановку в Зоне безопасности. В результате действий мотострелкового батальона с использованием боевых и холостых боеприпасов, включая средства имитации, воображаемый противник был обнаружен и поражен.

В ходе учебных мероприятий военнослужащие батальона Оперативной группы российских войск успешно выполнили все поставленные задачи, продемонстрировав знания и навыки применения боевого оружия и специальной техники, способы и приемы действия в бою.

В завершение учений колонна колесной боевой техники совершила победный марш в пункт постоянной дислокации.

За финальным этапом учений наблюдал президент ПМР Евгений Шевчук. «Продемонстрирован высокий уровень боевой выучки. Это вселяет уверенность, что, пока на приднестровской земле есть российский солдат, у нас будет сохраняться и оберегаться мир! Это самое главное для всех нас — приднестровцев, для всех нас, живущих в Приднестровье!» — сказал он по завершению учений.