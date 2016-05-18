Кишинёв, 18 мая, 2016, 23:35 — ИА Регнум. На еврейском кладбище в Чадыр-Лунге (Гагаузская автономия, Молдавия) трое подростков разрушили 50 надгробий. Как сообщило молдавское ИА Infotag, по горячим следам в течение суток правоохранителям удалось их задержать.

Скульптура на кладбище

В конце апреля аналогичный случай — осквернения могил и также на еврейском кладбище, был зарегистрирован в другом молдавском городе — Сороках. Там трое 15-летних подростков свалили 14 надгробий. Причиной такого поведения они назвали желание «поиграть».