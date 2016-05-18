Тирасполь, 18 мая, 2016, 23:31 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» накануне сентябрьских выборов в Госдуму РФ хочет провести внутрипартийные праймериз на территории Приднестровья. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Верховного совета ПМР, об этом заявил в ходе аудиоконференции с участием приднестровских депутатов руководитель комиссии по международной деятельности «Единой России», депутат Госдумы Роберт Шлегель.

Флаг партии «Единая Россия»

По замыслу «единороссов», Приднестровье станет первой зарубежной территорией, где пройдет такое предварительное голосование, по итогам которого будет сформирован список кандидатов в депутаты от партии на выборах. В дальнейшем «Единая Россия» планирует привлекать к праймериз и граждан России, проживающих в других государствах.

«Пока нет практики, которая позволяла бы организовать предварительное голосование граждан России, проживающих за ее пределами, в отличие от процедуры голосования на самих думских выборах, в ходе которых зарубежные избиратели приписываются к различным субъектам Федерации», — сказал Шлегель. По его мнению, Приднестровье могло бы стать «площадкой для апробации» процедуры предварительного голосования.

Вице-спикер Верховного совета ПМР Александр Щерба заявил, что жители Приднестровья, обладающие гражданством РФ, охотно принимают участие в выборах в высшие органы власти России. На территории республики всегда открывались избирательные участки к российским президентским и парламентским выборам.

Участники аудиоконференции обсудили механизм организации предварительного голосования и возможности, которые предоставляет для проведения такой процедуры избирательное законодательство России и Приднестровья.

«Наша совместная работа будет направлена на то, чтобы граждане РФ, живущие в Приднестровье, могли в полной мере реализовать свое избирательное право», — заявил по итогам конференции Александр Щерба.