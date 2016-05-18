Москва, 18 мая, 2016, 23:25 — ИА Регнум. В Москве бойцы СОБРа застрелили мужчину, который захватил заложников в отделении «Московского кредитного банка» (МКБ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

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«В ходе специальной операции столичной полиции при участии бойцов СОБР человек, захвативший заложников, был ликвидирован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе спецоперации никто не пострадал, все заложники освобождены.

В настоящее время в здании банка работают взрывотехники. По предварительным данным, у ликвидированного мужчины в руках находится предмет, похожий на СВУ.

18 мая в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что вооруженный мужчина захватил заложников в отделении «Московского кредитного банка» (МКБ) на востоке российской столицы.

Как уточнили в ведомстве, в 20:37 мск в здание банка зашел неизвестный в маске и угрожая предметом, похожим на пистолет, не выпускал сотрудников банка из помещения.

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