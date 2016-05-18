Вашингтон, 18 мая, 2016, 23:22 — ИА Регнум. Директор национальной разведки Джеймс Клеппер говорит, что иностранные хакеры шпионят за кандидатами в президенты США, передает Associated Press.

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Он отметил, что ФБР и Министерство внутренней безопасности США будут сотрудничать с участниками президентской гонки, чтобы усилить меры по их безопасности.

В двухпартийном Центре политики в Вашингтоне Клеппер заявил, что американское разведывательное сообщество ожидает повышения кибер-угроз против политиков.

Иностранное хакерство свирепствовало во время президентских выборов 2008 года. Действующий президент США Барак Обама и республиканец Митт Ромни стали мишенью «китайских кибератак» в кампании 2012 года. Эксперты считают, что кампании миллиардера Дональда Трампа и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон — главных кандидатов на ноябрьских выборах — уязвимы перед лицом информационных атак.