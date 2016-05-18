Бразилиа, 18 мая, 2016, 23:16 — ИА Регнум. Муниципальные выборы, запланированные на октябрь в Бразилии, Партия трудящихся рассматривает как возможность создания «фронта сопротивления, чтобы заклеймить парламентский переворот, организованный в стране», так характеризуется ситуация в резолюции, принятой Национальным советом этой политической организации. В резолюции подчеркивается, что впервые, с момента окончания диктатуры, выборы будут проходить под эгидой «нелегитимного правительства, которое сместило президента Дилму Руссефф через импичмент, не имеющий правовой основы». Резолюция призывает партию к консолидации и отражению атак тех, кто намерен не допустить выдвижения Инасиу Лулы да Силвы кандидатом в президенты Бразилии на выборах в 2018 году, сообщает TeleSUR.

pt.org.br Выступает председатель бразильской Партии трудящихся (ПТ) Руи Фалкан

Отметим, что Партия трудящихся переживает сложное время. Целый ряд членов этой партии, в том числе, из руководящего звена и представителей парламента страны оказались в центре коррупционных скандалов. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM бразильский социолог Павел Грасс, удар по репутации партии был настолько силен, что, возможно, ей следует подумать не о консолидации, а о самороспуске.

Напомним, что в Бразилии продолжается расследование коррупционных дел. Сегодня суд в Бразилии приговорил Жозе Дирсеу — бывшего главу гражданской канцелярии президента — к 23 годам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег в рамках расследования хищений в государственной нефтегазовой корпорации Petrobras, сообщает Euronews.