Псков, 18 мая, 2016, 23:10 — ИА Регнум. По предварительным прогнозам псковских единороссов, 22 мая в предварительном партийном голосовании «Единой России» примут участие не менее 10% избирателей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, об этом сегодня, 18 мая, заявил секретарь регионального отделения партии, председатель Псковского областного собрания Александр Котов.

Советский плакат «Депутат — слуга народа». 1947

Он подчеркнул, что партия не ставит себе задачу обеспечить стопроцентную явку. «Мы просим жителей региона помочь партии определиться с кандидатами, обращаемся к ним за советом, потому что не хотим принимать чисто партийное решение. Если нам удастся достичь этой цели, наш выбор кандидата будет более осознанным. Он будет опираться на мнение избирателей, и наши кандидаты уже на старте избирательной кампании будут обладать поддержкой и иметь больше шансов на победу», — пояснил Александр Котов.

Он также сообщил, что получены бюллетени для предварительного голосования и в Госдуму, и в областное собрание. Бюллетени до 18:00 20 мая должны поступить в участковые счётные комиссии.

Напомним, 22 мая пройдёт процедура предварительного внутрипартийного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Государственной думы и Псковское областное собрание депутатов. 127 счётных участков Псковской области будут открыты с 8 утра до 20 часов вечера.