На псковских праймериз «Единой России» ожидают не менее 10% избирателей
Псков, 18 мая, 2016, 23:10 — ИА Регнум. По предварительным прогнозам псковских единороссов, 22 мая в предварительном партийном голосовании «Единой России» примут участие не менее 10% избирателей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, об этом сегодня, 18 мая, заявил секретарь регионального отделения партии, председатель Псковского областного собрания Александр Котов.
Он подчеркнул, что партия не ставит себе задачу обеспечить стопроцентную явку. «Мы просим жителей региона помочь партии определиться с кандидатами, обращаемся к ним за советом, потому что не хотим принимать чисто партийное решение. Если нам удастся достичь этой цели, наш выбор кандидата будет более осознанным. Он будет опираться на мнение избирателей, и наши кандидаты уже на старте избирательной кампании будут обладать поддержкой и иметь больше шансов на победу», — пояснил Александр Котов.
Он также сообщил, что получены бюллетени для предварительного голосования и в Госдуму, и в областное собрание. Бюллетени до 18:00 20 мая должны поступить в участковые счётные комиссии.
Напомним, 22 мая пройдёт процедура предварительного внутрипартийного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Государственной думы и Псковское областное собрание депутатов. 127 счётных участков Псковской области будут открыты с 8 утра до 20 часов вечера.