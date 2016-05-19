Москва, 19 мая, 2016, 10:00 — ИА Регнум. О закулисье переговоров Алексея Навального и неких функционеров партии «Яблоко», слухи о которых активно муссируются в прессе, размышляет постоянный автор ИА REGNUM Михаил Нейжмаков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Подключись Навальный к федеральной кампании «Яблока», именно последнее получило бы от этого главные преимущества, обретя шанс получить голоса хоть части сторонников этого политика. Лидер же «Партии прогресса» взамен не приобретет ничего конкретного. В этом смысле «известному блогеру» куда выгоднее повторить ситуацию 2011 года, когда протестный либеральный электорат оказался, расколот между разными партиями. Тогда такой избиратель ушел не только к «яблочникам», но и к силам парламентской оппозиции.

Получается, не известный блогер опасен для «Яблока», а скорее наоборот. Но это все равно не сближает гипотетических союзников. Альянсу, построенному на такой зыбкой почве, будет трудно продержаться до выборов.

Подробности: Навальный и «Яблоко»: чем «фрукты» опасны для блогера?

Все статьи автора: Михаил Нейжмаков