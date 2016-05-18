Минск, 18 мая, 2016, 23:05 — ИА Регнум. «С момента [принятия решения] о полном соблюдении режима прекращения огня от 29 апреля мы наблюдали по крайней мере значительное снижение числа нарушений режима прекращения огня», — заявил 18 мая в Минске по итогам заседания Контактной группы по урегулированию украинского кризиса спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наблюдатели ОБСЕ

«Участники рабочей группы по вопросам безопасности продолжили работу, направленную на достижение этой цели. Сегодня участники согласились, что СЦКК («Совместный центр по контролю и координации», — прим. ИА REGNUM) играет ключевую роль в обеспечении более устойчивого характера режима прекращения огня. Они также обсуждали вопросы возможного разведения сил и средств на линии соприкосновения. В связи с этим рабочая группа обсудила возможные участки такого для разведения сил и средств. Разумеется, что самыми главными являются те участки, где гражданское население получит от этого максимальную пользу», — сообщил Сайдик.

Обсуждение подгруппой по гуманитарным вопросам судеб пленных не было плодотворным, отметил спецпредставитель ОБСЕ. Он отметил, что «стороны имеют разные взгляды относительно этого важного вопроса» и в его решении «нет никакого прогресса». Напомним, что ранее стороны подписались под «минскими соглашениями» («Минск-1» и «Минск-2»), согласно которым военнопленные и так называемые «незаконно удерживаемые лица» должны быть освобождены (в том числе сотни диссидентов, содержащихся в украинских пыточных как «подозреваемые» в «сепаратизме»).

«Рабочая группа по политическим вопросам продолжила детальную дискуссию о модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО (ДНР и ЛНР именуются ОБСЕ «отдельными районами» Донецкой и Луганской областей Украины, — прим. ИА REGNUM). Обсуждение вопроса амнистии было отложено до следующего заседания», — сообщил Сайдик.

«Рабочая группа по экономическим вопросам продолжила обсуждение возобновления платежей за поставки воды, — сообщил спецпредставитель ОБСЕ. — Мы надеемся, что оставшиеся технические вопросы будут решены в ближайшее время».

Сайдик сообщил также, что из-за войны страдают дети. По его словам, стороны договорились поддержать меры, направленные на улучшение жизни детей-сирот и других детей, отлученных от родителей. Спецпредставитель ОБСЕ проинформировал, что следующая «минская встреча» состоится 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, вопреки констатациям «прогресса» представителями ОБСЕ и воюющих в Донбассе сторон война продолжается, люди гибнут и получают ранения, их дома и другое имущество уничтожается, ситуация в регионе имеет признаки гуманитарной катастрофы. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин в ходе состоявшегося 18 мая брифинга сообщил, что в результате обстрела украинскими силовиками территории республики за последние сутки один военнослужащий ДНР погиб и двое получили ранения.

«За прошедшие сутки украинские силовики 557 раз обстреляли территорию республики. В общей сложности противником выпущено 124 мины калибра 120 мм и 89 мин калибра 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружия», — констатировал Басурин. Таким образом, ни количество обстрелов, ни используемое вооружение не позволяет сделать выводы, которые озвучил 18 мая в Минске спецпредставитель ОБСЕ.

Также напомним, 18 мая в Москве замгоссекретаря США Виктория Нуландобсудила ситуацию в Донбассе (в частности, проблему проведения выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, проблему реализации «минских соглашений» и другие вопросы) с помощником президента РФ Владиславом Сурковым и замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. По итогам переговоров Нуланд заявила что США не входят в «нормандскую четвёрку», но контактируют с её участниками и увязывают отмену антироссийских санкций с выполнением Россией «минских договорённостей».