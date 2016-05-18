Ла-Пас, 18 мая, 2016, 22:49 — ИА Регнум. Министерство туризма и культуры Боливии намерено отреставрировать памятные места, связанные с последними часами жизни команданте Эрнесто Че Гевары. Первоначальный внешний вид будет возвращен прачечной и моргу, где находились останки легендарного Че. Как заявил сотрудник Управления памятников Карлос Руа, «цель состоит в том, чтобы поддерживать эти исторические места, включая естественный природный пейзаж», сообщает Prensa Latina. Отметим, что в Боливии существует целое направление, которое называется Че-туризм.

microrespuestas.com Эрнесто Че Гевара

Че Гевара был казнен боливийскими военнослужащими в небольшой деревне Ла Игера, в провинции Вальегранде 9 октября 1967 года. 8 октября 1967 года революционер Че Гевара был схвачен сотрудничавшей с ЦРУ армией Боливии. Это положило конец его кампании по созданию континентальной революции в Южной Америке. Че Гевара был переведён в здание школы, где на следующий день был убит. В ответ на вопрос боливийского военного думает ли Че о своем бессмертии, он ответил отрицательно. И сказал: «Я думаю о бессмертии революции».

После казни тело было доставлено в Вальегранде, где оно было помещено на всеобщее обозрение, а затем тайно захоронено под взлётно-посадочной полосой. На сегодняшний день монумент «El Che» и мемориал в бывшем здании школы — главная достопримечательность этой местности.

За месяц до казни Че Гевара написал сам себе эпитафию, в которой были слова: «Даже если смерть придёт неожиданно, пусть она будет желанной, такой, чтобы наш боевой крик мог достичь умеющее слышать ухо, и другая рука протянулась бы, чтобы взять наше оружие».