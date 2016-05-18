Йошкар-Ола, 18 мая, 2016, 22:26 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Марий Эл по итогам рассмотрения обращения Владимира Бурматова считает, что коррупциогенных факторов при размещении муниципального заказа на изготовление проекта школы в документах закупки не содержится. Официальный ответ ведомства опубликован на портале правительства республики.

Владимир Маковский. В сельской школе. 1883

Напомним, Бурматов обратил внимание на ряд факторов, вызывающих сомнение. Так в торгах принимал участие только один предполагаемый подрядчик, предложивший свою цену в 795 тыс. рублей. Также при проектировании было предложено адаптировать типовой проект школы в селе Эмеково Волжского района без соответствующих обоснований. Кроме того, необходимо было внести изменения при разработке проекта, но не уточнялся характер требуемых изменений. Эксперты Центра полагают, что закупка не содержит финансовых коррупциогенных признаков из-за низкой начальной цены контракта, однако указанные факторы требуют детального рассмотрения.

Минобрнауки отмечает, что в техническом задании допущена ошибка в указании норматива, по которому выполнен расчет начальной цены контракта. В качестве обоснования указан один нормативный документ, используемый при строительстве, а заказчик при формировании начальной цены контракта использовал другой нормативный документ.

По вопросу неконкретных изменений в техзадании министерство парировало, что в нем учтены изменения типа фундамента и подвальной части здания из-за грунтовых вод и особенностей несущих способностей грунтов. Кроме того, учитывались и возможные изменения в связи с привязкой к наружным сетям водо-, электро — тепло снабжения и планировкой прилегающей школьной территории.

Кроме того, подчеркнули в министерстве, основным условием при заключении контрактов на строительство школ в рамках госпрограммы является использование типовой проектной документации, информация о которой внесена в реестр типовой проектной документации Минстроем России. «Таким образом достигается удешевление изготовления проектно-сметной документации», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце апреля 2016 года Центр оценки эффективности реализации федеральных целевых программ «Единой России» подготовил доклад «Школьные распилы. Проектная документация», в котором говорится о выявлении коррупционных схем и неэффективном расходовании средств при строительстве школ в регионах РФ.

В числе субъектов, где выявлены сомнительные закупки, Московская, Воронежская, Нижегородская, Свердловская области, Татария, Марий Эл, Якутия. Главам ряда регионов разосланы письма с просьбой взять на контроль соответствующие госзакупки, а по строительству школы в Сергиевом Посаде глава Центра Владимир Бурматов направил запрос генпрокурору Юрию Чайке.