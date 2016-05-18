Псков, 18 мая, 2016, 22:17 — ИА Регнум. В День славянской письменности и культуры 24 мая в Зелёном театре Пскова состоится детский хоровой праздник. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, сводный хор с участием учащихся общеобразовательных и музыкальных школ города исполнит детские песни Владимира Шаинского, Исаака Дунаевского, Алексея Рыбникова, Евгения Крылатова и других композиторов.

Кирилл и Мефодий. Миниатюра из Радзивилловской летописи. XV век

«Текст исполняемых песен будет транслироваться на видеоэкране, чтобы зрители могли подпевать юным хористам. Помогать ведущим будут популярные персонажи из мультипликационных фильмов, ростовые куклы», — сообщили в пресс-службе. В празднике также примут участие детские хореографические коллективы Городского культурного центра.

Напомним, в День славянской письменности и культуры в Псковской области традиционно проводятся певческие праздники. В прошлом году праздник в Псковском кремле собрал тысячный хор.