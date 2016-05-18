Бразилиа, 18 мая, 2016, 22:06 — ИА Регнум. В России появилась электронная площадка, с помощью которой малый и средний российский бизнес сможет налаживать деловые связи с партнерами из стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Существующие электронные площадки пока предлагают только торговлю потребительскими товарами для частных лиц.

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Профессор Российской экономической школы Натальи Волчкова так прокомментировала это событие корреспонденту ИА REGNUM: «Согласно последнему опросу экспортеров, текущей активности препятствует ряд проблем. Самая значительная из них — это таможенные правила и администрирование (этот фактор выделили 12,5% компаний), на втором месте нехватка информации о зарубежных рынках (10,2%), а замыкают «тройку лидеров» сложности при получении длинных кредитов (7,8%). Также свой отпечаток накладывают засилье бюрократии (его отметили 6,9%), коррупция (6,8%), высокие импортные тарифы (6,2%) и сложности транспортировки грузов (6,0%). Хотя, в целом, потенциал для развития российского экспорта довольно значительный. Однако, необходимо улучшить таможенное регулирование, снизить ряд внутренних барьеров и перенастроить торговую и промышленную политику на перспективные с точки зрения диверсификации экспорта отрасли экономики».

Как отметила председатель совета директоров ООО «Глобал Рус Трейд» Анна Нестерова, в последнее время количество предприятий — экспортеров малого и среднего бизнеса увеличилось: в 2014 г. — на 26%, за 2015 г. — на 21% до 16,1 тыс. субъектов. При этом, доля несырьевой продукции в экспорте растет. Возросла, к примеру, доля химической промышленности (была 5,1% в 2014 г., стала 6,5% в 2015 г.), металлургии (была 7,8%, стала 9,4%), машин и оборудования (была 3,7%, стала 6%), а также продовольственных товаров (была 3,2%, стала 4%), в то время как доля топливно-энергетического сектора в общем объеме экспорта снизилась (с 73,4% в 2014 г. до 66,4% в 2015 г.).

Задача впервые созданной в России электронной площадки как раз и заключается в том, чтобы помочь малому и среднему бизнесу выйти на новые рынки. «Глобал Рус Трейд» является порталом, презентованным Министерством экономического развития России на контактной группе стран БРИКС. Площадка позволяет компаниям из России продавать товары в 33 страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. В данный момент в процессе подписания контрактов находятся более 120 компаний.