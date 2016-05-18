Москва, 18 мая, 2016, 22:05 — ИА Регнум. В 2015 году товарооборот России и Социалистической республикой Вьетнам (СВР)сохранил устойчивый рост и достиг почти $3,890 млрд, при этом российский экспорт вырос на 27% и составил $1,840 млрд. Эта положительная динамика сохранилась и в 2016 году, заявил на вьетнамско-российском бизнес форуме заместитель министра экономического развития РФ Алексей Ведев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ловля рыбы. Вьетнам

«Позитивным фактом является и то, что в поставках между нашими странами преобладают товары с высокой добавленной стоимостью. Их удельный вес составляет более 50% всех поставок», — подчеркнул чиновник.

В своем выступлении Ведев отметил, что в 2015 году Вьетнам вернул свое лидерство среди стран АСЕАН в торговле с Россией. Почти треть российского экспорта — 29%, а также практически столько же импорта (28%) в торговле со странами Юго-Восточной Азии приходятся именно на Вьетнам.

По словам замминистра, не менее позитивным фактом, который позволит увеличить темпы роста взаимной торговли, станет и подписание в мае 2016 года соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом. Данное соглашение охватывает все направления торгово-экономического сотрудничества: начиная со снижения тарифных барьеров и заканчивая обязательствами по защите прав интеллектуальной собственности, а также сотрудничеством в сфере госзакупок.

Говоря о перспективах дальнейшего сотрудничества между странами, Ведев отметил, что в рамках межправительственных соглашений созданы планы по реализации совместных инвестиционных проектов. На данный момент отобрано 20 инвестпроектов, ключевыми из которых являются проекты в нефтегазовой сфере — совместной работе на шельфах Вьетнама и России. Также на стадии реализации находится проект компании «Российские силовые машины» по поставкам оборудования и оказания услуг. Ведев напомнил и о строительство группой «Интер РАО» ТЭС «Куанг Чать-1» и «Куанг Чать-2», а также о проекте по передаче технологий для строительства мавзолея Хо Ши Мина.

«Правительство России будет оказывать всю необходимую поддержку как национальным компаниям, так и вьетнамским инвесторам», — заключил замминистра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недавно Вьетнам посетил глава Калужской области Анатолий Артамонов. На встрече с президентом страны Чыонг Тан Шангом, он обсудил перспективы расширения экономического сотрудничества Вьетнама с Калужской областью. Участники встречи выразили мнение, что существующие объемы товарооборота между сторонами необходимо существенно увеличивать.