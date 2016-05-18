Вашингтон, 18 мая, 2016, 22:01 — ИА Регнум. Германия и США наращивают сотрудничество в борьбе с терроризмом. Стороны собираются активизировать обмен данными о подозреваемых террористах, пишет Der Spiegel со ссылкой на главу МВД ФРГ Томаса де Мезьера. Последний встретился 18 мая в Вашингтоне с министром внутренней безопасности США Джейем Чарльзом Джонсоном.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Планы

США и ФРГ усилят обмен данными об особо опасных боевиках и будут кооперировать с туроператорами. Они также договорились контролировать возможное проникновение террористов в Европу под видом беженцев.

17 мая де Мезьер начал многодневный визит в США, основной повесткой которого является борьба с терроризмом. «Терроризм угрожает нам всем, и поэтому помощь против него окажет только стойкость и международное сотрудничество», — заявил немецкий министр.