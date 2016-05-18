Бразилиа, 18 мая, 2016, 21:45 — ИА Регнум. «Правомерность отстранения Дилмы Руссефф не должна подвергаться сомнениям. Импичмент состоялся в соответствии с Конституцией страны и был одобрен Федеральным верховным судом Бразилии. А вот новой власти еще приходится отстаивать cвою легитимность, и на этом пути у нее уже появились неожиданные препятствия. Основные голоса против звучат вовсе не на улицах страны, а из-за рубежа. Первый вызов, с которым столкнулся Темер, это необходимость завоевать признание в южноамериканском регионе», сообщает El Pais. Пока, у нового бразильского правительства есть три основных союзника в регионе — Парагвай, Колумбия и, в первую очередь, Аргентина.

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Как заявил и.о. президента Бразилии Мишел Темер, процесс импичмента не будет растянут на 180 дней, а завершится за три — три с половиной месяца. Иначе, «некому будет встречать гостей Олимпиады в качестве президента Бразилии», отметил Мишел Темер, комментирует Globo.

А пока, в стране продолжается расследование коррупционных дел. Сегодня суд в Бразилии приговорил Жозе Дирсеу — бывшего главу гражданской канцелярии президента — к 23 годам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег в рамках расследования хищений в государственной нефтегазовой корпорации Petrobras, сообщает Euronews.