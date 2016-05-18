Берлин, 18 мая, 2016, 21:41 — ИА Регнум. Министерство транспорта Германии поставило под сомнение систему очистки ОГ в автомобилях компании Opel, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. В правовой оценке автоконцерна и Комиссии по выхлопным газам можно «признать различия», сказал министр транспорта Александр Добриндт.

M 93: «Dein Nordrhein-Westfalen» Opel Zafira

Речь идет об автомобилях марки Opel Zafira. При скорости 140 км/ч и низком давлении на высотке от 1000 метров контроль за выбросом выхлопных газов регулируется в сторону уменьшения. Opel предоставит необходимые документы в течение 14 дней для проверки Федеральным автотранспортным ведомством ФРГ.

Ранее НПО Deutsche Umwelthilfe выдвинуло обвинения против Opel. Организация считает, что повторные испытания на дорогах как Zafira, так и Opel Astra, демонстрируют «тревожные показатели» и свидетельствуют о механизме отключения. Автоконцерн отклонил обвинения, отрицая установку запрещенного программного обеспечения.

В соответствии с директивой ЕС отключающие устройства разрешаются только тогда, когда они предназначены для защиты двигателя. «У следственной комиссии есть сомнения по поводу того, можно ли описанный здесь процесс полностью оправдать защитой двигателя», — заявил Добриндт. Министерство транспорта подвергнет ревизии также машины Opel Astra.