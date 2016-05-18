Москва, 18 мая, 2016, 21:37 — ИА Регнум. При среднегодовой цене нефти марки Urals в $40 за баррель дефицит федерального бюджета РФ в 2016 г. составит примерно 3,3% ВВП. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

ИА REGNUM

«При 40 долларах — 3,3% ВВП примерно ориентируемся, — сказал Силуанов. — Если выйдем на 40 (долларов за баррель в среднем за 2016 г), то примерно на 3,3% и выходим».

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в конце 2017 или в начале 2018 г. в России может заработать новая добровольная система формирования пенсионных накоплений, разработанная Минфином и ЦБ.

«Надеюсь, что система заработает во второй половине 2017 года или в начале 2018 года», — отметил министр.

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