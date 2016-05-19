Москва, 19 мая, 2016, 14:19 — ИА Регнум. IX Фестиваль польского кино «Висла» стартует сегодня в Москве. В программе смотра — лидеры польского бокс-офиса, ретроспективы выдающихся польских режиссёров, короткометражные работы выпускников и студентов польских киношкол и обширная конкурсная программа лучших авторских фильмов. Показы пройдут в московских кинотеатрах «Иллюзион» и «Пять звёзд на Павелецкой». Откроет фестиваль мелодрама «Мои дочки коровы» режиссёра Кинга Дембска — фильм о радостях и горестях семейной жизни, проблемах и вечных ценностях.

Цитата из к/ф «Мои дочери — коровы». реж. Кинга Дембска. 2015. Польша Мария Дембская, Габриэля Мускала, Мариан Дзендзель, Агата Кулеша

Классики польского кинематографа, такие как Кшиштоф Кесьлёвский, Анджей Жулавский, Кшиштоф Занусси, Анджей Вайда хорошо известны в России. Однако новые польские фильмы сегодня редко появляются в отечественном прокате. Целью фестиваля «Висла» стал комплексный обзор современных тенденций и традиций в польском кино. На сегодняшний день фестиваль является самым крупным смотром польского кино в России.

Наибольший интерес в конкурсной программе представляют:

«Отголоски»Магнуса фон Хорна, одного из самых многообещающих режиссёров молодой польской кинематографии. Выпускник знаменитой Лодзинской киношколы, автор десятка короткометражных работ, дебютировал полнометражным фильмом с таинственным названием EFTERSKALV, что в переводе с шведского означает «повторные толчки». На фестивале картина будет показана под названием «Отголоски» — отголоски прошлого, которые как подземные толчки разрушают жизнь главного героя;

«Анатомия зла»Яцека Бромски. Очередная картина признанного польского режиссёра снята в лучших традициях криминального жанра. Бромски объединил социально значимые темы с держащей зрителей в напряжении криминальной историей, создавая достаточно редкий для современного польского кинематографа пример авторского жанрового кино;

«Демон» Марцина Врона. Третья и последняя картина в фильмографии польского режиссёра Марцина Вроны. Основой сценария «Демона» стала драма Петра Ровицкого «Прилегание», в которой использован мотив еврейской легенды о «дыбуке», душе умершего, которая не может смириться со смертью и овладевает живым человеком. Фильм снят в жанре психологического паранормального триллера;

«Кербела»Кшиштофа Лукашевича — история о военной операции польских миротворческих сил в Ираке. Долгие годы информация об этой битве умалчивалась, поскольку официально польские солдаты не должны были принимать участия в боевых действиях. Фильм Лукашевича приоткрывает кулисы драматических событий;

«Соединённые Штаты Любви»Томаша Василевски — фильм самого молодого в Польше обладателя «Серебряного медведя» за лучший сценарий на МКФ в Берлине. В центре сюжета — четыре женщины разного возраста и с разной судьбой. Объединяющим мотивом картины является любовь во всех своих проявлениях — запрещённая, несчастная, платоническая или невозможная, именно она задаёт ритм повествования и является главной героиней фильма.

В рамках конкурсных показов состоятся творческие встречи с режиссёрами и актёрами.

Определять победителя будет жюри под председательством кинокритика Вктора Матизена, в состав которого вошли также редактор отдела кино газеты «Московский комсомолец», кандидат искусствоведения Светлана Хохрякова и член Академии кинематографических искусств «Ника», писатель Леонид Павлючик.

Помимо кинопоказов программе смотра также — мастер-класс по созданию анимационного фильма от Эугениуша Гордзеюка, заведующего производством старейшей в стране студи Киноминиатюр; вечер песен Анны Герман в исполнении польской певицы Ульяны Колодзейчак (Ульяши); специальная секция «Театр на экране» и многое другое.

Фестиваль «Висла» продлится в Москве до 26 мая.