Москва, 18 мая, 2016, 21:18 — ИА Регнум. Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что допинг-пробы основного состава ФК «Ростов» показали отрицательный результат.

fc-rostov.ru Радость футболистов «Ростов» после забитого гола

«Я очень удовлетворён тем, что допинг-тест «Ростова» дал отрицательный результат, — цитирует Мутко «Чемпионат». — В принципе у меня не было больших сомнений, потому что футбол постоянно находился под контролем».

При этом глава РФС добавил, что в последнем сезоне «мы взяли около 2 тыс. допинг-проб, и всего 2 или 3 были положительные».

По его словам, в российском футболе в настоящее время нет никаких проблем с допингом.

«Я очень рад за «Ростов» и весь российский футбол», — добавил Мутко.

18 мая в пресс-службе ФК «Ростов» сообщили, что допинг-пробы основного состава ростовского клуба, взятые после матча 28-го тура чемпионата России с московским «Динамо», показали отрицательный результат.

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