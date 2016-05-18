Москва, 18 мая, 2016, 21:00 — ИА Регнум. Сельский туризм предлагается включить в основные виды деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя, что предусматривает налоговые льготы для предприятий и организаций, которые работают в соответствующей сфере. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая, соответствующий законопроект внесла в Госдуму депутат Светлана Максимова («Единая Россия»).

Аркадий Пластов. Земля. 1962

Согласно законодательству, к сельхозтоваропроизводителям может применяться нулевая ставка налога на прибыль в отношении их профильной деятельности. Как подчеркивает Максимова, целью законопроекта является развитие сельских территорий, повышение доходности крестьянских (фермерских) хозяйств путем включения сельского туризма в основные виды деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя и, в частности, для зачета дохода от осуществления сельского туризма в общий доход от осуществления сельскохозяйственной деятельности, для признания лица, в рамках налогового законодательства, сельскохозяйственным товаропроизводителем.

«Не у всех городских жителей имеется дача или домик в деревне. Сельский туризм дает возможность спокойного и неутомительного отдыха со всеми возможностями и прелестями в деревне. Красивые живописные места, чистая экология, контакт с сельскохозяйственными животными и натуральные экологически чистые фермерские продукты питания — вот основное преимущество агротуризма, которое способствует не только физическому, но нравственному отдыху, развивает доброту, ответственность, любовь к природе и животному миру и снимает все городские стрессы», — отмечает депутат Госдумы.

По мнению Максимовой, принятие законопроекта «создаст импульс к развитию сельских территорий, притоку капитала в региональные и местные бюджеты, устойчивости и повышению доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, снижению рисков их банкротства, развитию агропромышленного комплекса страны, повышению нравственности городского населения к проблемам сельских территорий и их жителей, а также устойчивому развитию российского агротуризма».