Москва, 18 мая, 2016, 20:55 — ИА Регнум. В Москве открылось российское представительство Банка инвестиций и развития Вьетнама (BIDV), который, наряду с банком ВТБ, разрабатывает схемы финансового взаимодействия России и Вьетнама в рамках Соглашения о зоне свободной торговли.

«Вперёд, поплыли!»

Премьер-министр Социалистической республики Вьетнам Нгуен Суан Фук выразил уверенность в том, что подписание соглашения о свободной торговле с ЕАЭС и переход на расчеты в национальных валютах позволят значительно увеличить товарооборот. Об этом он заявил на проходящем в МФК «Ханой-Москва» вьетнамо-российском форуме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Установление двустороннего платежного канала, позволит нашим странам увеличить товарооборот до $10−12 млрд к 220 году. А экспорт из Вьетнама в Россию может увеличиться на 63%», — отметил Нгуен Суан Фук.

На форуме был дан старт официальному открытию российского представительства Банка инвестиций и развития Вьетнама (BIDV). По мнению сторон, введение подобного инструмента будет способствовать преодолению трудностей при расчетах импортных и экспортных операций между компаниями России и Вьетнама, особенно в условиях, когда против России действуют введенные США и Западом санкции.

Со стороны Вьетнама в бизнес-форуме приняли участие около 50 вьетнамских компаний, в том числе и государственных, работающих в области экспорта-импорта и туризма. Они обсудили возможные направления сотрудничества в области торговли, экономики и туризма, которые открываются в связи со вступлением в силу соглашения о свободной торговле между государствами ЕАЭС и Вьетнамом. В ходе мероприятия отмечалось, что представители бизнеса готовы расширять двухстороннее партнерство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк инвестиций и развития Вьетнама (BIDV) уже осуществляет инвестиции в России, в частности финансирует строительство парка легкой промышленности в Подмосковье. Инвестиции в первый этап проекта могут составить от 200 до 300 миллионов долларов США.