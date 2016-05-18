Симферополь, 18 мая, 2016, 20:50 — ИА Регнум. В Крыму приветствуют решение парламента итальянского региона Венето и благодарят за поддержку в виде принятия резолюции, призывающей национальное правительство осудить политику ЕС в отношении Крыма и добиваться отмены антироссийских санкций. Обэтом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бернардо Строцци. Исцеление Товита. 1630-е

«Рад подобному информационному прорыву и считаю, что это лишь начало процесса. Вода камень точит. И даже если кажется, что визит тех или иных должностных лиц из-за рубежа незначителен или не насыщен конкретным содержанием, то результаты говорят сами за себя. Мы видим, как люди, уезжая обратно, держат свое слово и рассказывают настоящую правду своим гражданам», — написал Аксёнов.

По его словам, парламентарий — автор данной резолюции Стефано Вальдегамбери присутствовал на Ялтинском международном экономическом форуме и «своими глазами смог увидеть, что действительно происходит на территории Крыма».

«Он удостоверился, что волеизъявление крымчан произошло согласно законодательству Украины и никаких уставов ООН и норм международного права мы не нарушали. Парламентарии убедились, что люди здесь живут свободно, безопасно и комфортно», — рассказал глава Крыма.

Сергей Аксёнов заявил, что Крым приветствует «всех порядочных дипломатов и чиновников» западных стран. «Убежден, что здравый смысле возобладает над эмоциями и амбициями отдельных политиков. Чем раньше это случится, тем лучше будет для Европы, России и всего мира», — резюмировал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, совет итальянской области Венето принял резолюцию, в которой говорится о необходимости признания Крыма в составе РФ и отмене антироссийских санкций. Документ поддержали 27 из 51 члена областного совета. «ЕС и Италия полностью игнорируют почти единогласное волеизъявление как крымского народа, так и парламента, а также исторические и культурные составляющие, способствующие этому выбору», — говорится в резолюции.