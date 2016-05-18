Великий Новгород, 18 мая, 2016, 20:47 — ИА Регнум. Участников предварительного партийного голосования «Единой России» в Новгородской области предостерегли от нарушений, которые могут повлечь за собой аннулирование результатов праймериз. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, руководитель регионального оргкомитета, секретарь Новгородского регионального отделения партии Елена Писарева сегодня, 18 мая, на очередном заседании оргкомитета заявила о недопустимости проведения агитации в день предварительного голосования 22 мая и подкупа избирателей.

Советский плакат «Все на выборы!»

Особо Писарева выделила два нарушения: организованный подвоз граждан к избирательным участкам и ажиотаж на них в ранние часы. «Автобусы запрещены!» — подчеркнула она, процитировав заявление секретаря генсовета партии Сергея Неверова на заседании федерального оргкомитета, которое состоялось утром 18 мая.

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«Давайте выдержим все пункты легитимности», — отметила Писарева.

Ей возразил один из участников праймериз по отбору кандидатов на выборы в Государственную думу РФ Дмитрий Игнатов. «Люди в деревнях хотят голосовать, хотят добраться до участка, расстояние до некоторых и 30, и 70 км, почему я как кандидат не имею права помочь им добраться до участка?» — сказал он. «Пусть им помогают родные, близкие. Если граждане хотят проголосовать, то они найдут способ это сделать», — парировали члены оргкомитета. Дмитрия Игнатова, судя по всему, такой ответ не устроил. «Так «Единой России» нужны народные праймериз, чтобы люди пришли? Как вы явку в 15% будете обеспечивать?» — отметил он, подчеркнув, что «ему не ясно, почему раньше можно было подвозить людей, а теперь нельзя».

Всего в заседании оргкомитета приняли участие 7 из 17 зарегистрированных участников предварительного отбора кандидата от «Единой России» в Госдуму седьмого созыва. У остальных вопросов не возникло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая предварительное голосование партии «Единая Россия» пройдёт в Новгородской области на 110 участках, 14 из которых будут открыты в Великом Новгороде.

В качестве участников предварительного партийного голосования зарегистрированы 17 человек: советник генерального директора ООО «Мультисервисная платёжная система» Геннадий Иванов, врач-стоматолог ООО «Стоматологическая клиника «Жемчужина» Алексей Лукавецкий и доцент кафедры журналистики Новгородского государственного университета, депутат городской думы Елена Михайлова, тележурналистка, продюсер филиала ВГТРК «ГТРК «Славия» Олеся Иванова, директор ГОАУ «Агентство развития Новгородской области» Дмитрий Вертков, экскурсовод Новгородского государственного музея-заповедника Андрей Ефимов, генеральный директор ООО «Крестецкая строчка» Антон Георгиев, депутат Новгородской областной думы, генеральный директор ООО «Юрист Консалтинг» Дмитрий Игнатов, директор ООО «Четыре «Д» Василий Кузин, проектный инженер ООО «Мон'дэлис Русь» Михаил Столяров, адвокат Дмитрий Соболев, сенатор от Новгородской области Александр Коровников, преподаватель Новгородского агротехнического техникума Лилия Бородай, член Союза архитекторов России Игорь Александров, руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства правительства Новгородской области Александр Тарасов, региональный координатор «Национально-освободительного движения» Станислав Попов и временно безработный Сергей Мишкин.