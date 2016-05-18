Москва, 18 мая, 2016, 20:45 — ИА Регнум. Семеро уроженцев Узбекистана, которые подозревались в краже скульптурной композиции в виде персонажа из кинофильма «Джентльмены удачи» в исполнении Евгения Леонова, приговорены к реальным срокам заключения. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры города Москвы.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». реж. Александр Серый. 1971. СССР Доцент (Евгений Леонов)

«Никулинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 7-х граждан Республики Узбекистан в возрасте от 21 до 27 лет: Абдухалима Рафиева, Бехзода Тураева, Фазлиддина Шерматова, Усмонжона Умарова, Сардора Рафикалиева, Аскарбека Абдухалилова и Бекзода Туйчибоева, — говорится в сообщении. — Они осуждены по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору)».

Ведомство отмечает, что шестеро обвиняемых получили по 2,5 года в колонии общего режима, седьмой — 2 года и 5 месяцев.

Напомним, памятник Леонову в образе Доцента, который находился на территории «Парка Актерской Славы», был похищен в ночь на 16 октября 2015 года. В тот же день по «горячим следам» подозреваемые были задержаны.