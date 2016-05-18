Калуга, 18 мая, 2016, 20:43 — ИА Регнум.



kaluga24.tv Фото И.Давыдовича

Сегодня, 18 мая, около 15 часов 50 минут в городе Балабаново Калужская область произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 13-летняя девочка, находившаяся на остановке общественного транспорта.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, по предварительной информации, автомобиль марки «Шевроле» под управлением 50-летней женщины двигался по прилегающей автодороге от садоводческого кооператива «Ромашка», и при совершении поворота направо, в сторону Боровска, не предоставил преимущество в движении автомашине «Скания» с полуприцепом Тонар, которая двигалась по автодороге А-108.

Уходя от возможного столкновения, водитель грузовой автомашины 1982 года рождения вывернул руль вправо и допустил наезд на остановку общественного транспорта, где в тот момент находилась 13-летняя девочка.

В результате ДТП пострадал ребенок, который бригадой скорой медицинской помощи доставлен в ЦРБ Боровского района с диагнозом открытым переломом ноги и многочисленные ушибы грудной клетки. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшем году в калужском регионе зарегистрировано 2 тысячи 54 дорожно-транспортных происшествия, в которых 266 человек погибли и 2 тысячи 710 получили ранения. С участием детей и подростков произошло 189 ДТП, в которых 5 детей погибли, 208 получили ранения.