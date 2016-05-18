Севастополь, 18 мая, 2016, 20:42 — ИА Регнум. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствованию законной профессиональной деятельности журналиста телекомпании «Звезда». Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники следственных органов провели процессуальную проверку сообщения официального сайта телекомпании «Звезда» об угрозах, поступивших собкору телекомпании Виктории Косогляденко.

«Дело возбуждено по факту воспрепятствованию законной профессиональной деятельности журналиста путем принуждения к отказу от распространения информации, соединенное с угрозой применения насилия над журналистом и его близкими (ч. 3 ст. 144 УК РФ)», — сообщил Маркин.

Следствием установлено, что 10 мая 2016 года на мобильный телефон собственного корреспондента телекомпании «Звезда» в Крыму поступил звонок от мужчины с номера, начинающегося кодом Украины, который высказал в адрес журналиста угрозы убийством ей и членам ее семьи в связи с профессиональной деятельностью.

«Он сказал, что из-за этого мне следует бояться за свою жизнь и жизни своих близких. Выразился примерно так: «Могут и голову отрезать. Тебе, ребенку или кому-нибудь еще из семьи», — рассказала журналист. Собеседник собкора при этом употреблял в разговоре нецензурные слова и заявлял, что он ненавидит всех, «кто любит Россию и Путина».

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