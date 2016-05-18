Ставрополь, 19 мая, 2016, 00:08 — ИА Регнум.



Оздоровительные санатории в СССР. Советский плакат 1930-х годов для иностранных туристов

В Ставропольском крае 19 мая начинает работу первый Международный форум Минеральных водных источников Н2О: курорты и инвестиции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минэкономразвития региона, форум соберет более 500 экспертов в области курортологии из 20 регионов России и из пяти зарубежных стран.

Международный форум Минеральных водных источников Н2О пройдет в Пятигорске с 19 по 21 мая. Он станет крупнейшей диалоговой площадкой по вопросам развития курортных городов. В рамках форума будут представлены инвестиционные проекты, туристические продукты, а также уникальные бальнеологические особенности Кавминвод.

На площадке форума соберутся представители 70 санаториев и здравниц России. В числе делегатов представители Якутии, Башкортостана, Татарстана, Тульской области, Томска, Москвы, Краснодара, Дагестана, Чеченской республики, Северной Осетии — Алании, Крыма, Адыгеи, Ленинградской, Саратовской и Самарской областей и многих других субъектов РФ. В форуме примут участие также зарубежные эксперты из Италии, Нидерландов, Чехии, Великобритании и КНР.

Пленарное заседание форума будет посвящено теме лечебно-оздоровительного туризма, как вклада в развитие человеческого капитала. В рамках форума сформируется ряд дискуссионных площадок по направлениям: международный опыт и лучшие мировые практики в развитии бальнеологии и курортов, наука и практика в курортологии, значение сервисной составляющей в санаторно-курортной отрасли, водяное общество промышленников, обмен опытом в развитии курортной медицины., перспективы инвестиционного развития туристического кластера СКФО, особенности формирования туристического продукта в лечебно-оздоровительном туризме.

Также в рамках первого Международного форума Минеральных водных источников Н2O в Лермонтовской галерее города-курорта Пятигорска пройдет выставка предприятий по добыче и розливу минеральной воды, туристических компаний, ведущих санаториев. Там же состоится ярмарка экологически чистых продуктов товаропроизводителей Ставрополья.