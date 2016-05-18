Москва, 18 мая, 2016, 20:26 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на сбалансирование региональных бюджетов внесли в Госдуму депутаты «Единой России» Леонид Огуль и Роберт Шлегель, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая. Предусматривается поступление налога на добычу полезных ископаемых в бюджет региона, в случае если сумма этого налога занимает не менее 30% в структуре общих доходов субъекта РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Государственной думы РФ

Таким образом, регионы, деятельность которых в значительной степени связана с добычей углеводородов, получат возможность направлять эти средства, на развитие своих территорий и выполнение социальных обязательств.

Отметим, что НДПИ — прямой федеральный налог.