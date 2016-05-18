Симферополь, 18 мая, 2016, 20:25 — ИА Регнум. В Крыму отменили режим чрезвычайной ситуации природного характера в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рембрандт Ван Рейн. Свинья. 1643

«В ходе мероприятий по устранению последствий ЧС было отчуждено более 9 тысяч голов свиней и выплачено 77 млн рублей компенсации гражданам, пострадавшим от карантинных мер», — сообщил Аксёнов на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка АЧС в Крыму была зарегистрирована 27 января в Раздольненском районе Крыма, позже заболевание выявили ещё в нескольких районах полуострова. 8 февраля из-за африканской чумы свиней местные власти объявили ЧС природного характера на полуострове. В Крыму была запрещена продажа свинины на рынках. В 20-километровой зоне от места вспышки инфекции были уничтожены все свиньи, а также продукты свиноводства. Карантин по АЧС в Крыму отменили 4 апреля 2016 года, продажа продуктов свиноводства на местных рынках уже разрешена.

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