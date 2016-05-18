В Крыму отменили режим ЧС из-за африканской чумы свиней
Симферополь, 18 мая, 2016, 20:25 — ИА Регнум. В Крыму отменили режим чрезвычайной ситуации природного характера в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В ходе мероприятий по устранению последствий ЧС было отчуждено более 9 тысяч голов свиней и выплачено 77 млн рублей компенсации гражданам, пострадавшим от карантинных мер», — сообщил Аксёнов на своей странице в Facebook.
Как сообщало ИА REGNUM, вспышка АЧС в Крыму была зарегистрирована 27 января в Раздольненском районе Крыма, позже заболевание выявили ещё в нескольких районах полуострова. 8 февраля из-за африканской чумы свиней местные власти объявили ЧС природного характера на полуострове. В Крыму была запрещена продажа свинины на рынках. В 20-километровой зоне от места вспышки инфекции были уничтожены все свиньи, а также продукты свиноводства. Карантин по АЧС в Крыму отменили 4 апреля 2016 года, продажа продуктов свиноводства на местных рынках уже разрешена.
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В Крыму ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней