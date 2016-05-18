Воронеж, 18 мая, 2016, 20:20 — ИА Регнум. Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила заявления об отставке, направленные ранее председателем Воронежского областного суда Виталием Богомоловым и его заместителем Владимиром Масловым. Решение принято сегодня, 18 мая.

kasre.ru Коррупция

По данным Legal.Report, полномочия Богомолова и Маслова прекращаются с 23 мая.

Добавим, что официальное сообщение об удовлетворении прошений об отставке на сайте ВККС пока не появилось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о возможной отставке Богомолова и Маслова стало известно 13 мая, ее возможной причиной могли стать обвинения в коррупционной деятельности со стороны местных правоохранителей. Местные СМИ связывают уход руководства областного суда с рядом громких уголовных дел: в отношении Эдуарда Ельшина, обвиняемого в убийстве у ресторана в центре города (он находится под домашним арестом), и Алексея Климова, который проходит обвиняемым по делу об организации сети борделей и в начале мая был выпущен судом из-под ареста.

Виталий Богомолов занимает должность председателя суда с 2005 года. Согласно декларации о доходах, опубликованной накануне, в 2015 году Богомолов заработал 2,9 млн рублей (как и в 2014), а доход его супруги составил 4,25 млн рублей (974 тыс. в 2014 году).