Тель-Авив, Израиль, 18 мая, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Израиль впервые с борта военного корабля провел успешные испытания тактической системы ПРО «Железный купол», передает Daily Mail.

Israel Defense Forces «Железный купол» запускает ракету во время операции «Облачный столп»

Полковник Ариэль Шир, глава операционных систем израильских ВМС, сообщил, что системы сбили град ракет во время недавних учений. По его словам, ракеты были запущены с берега, и после того, как они были обнаружены РЛС, их удалось перехватить.

Шир отметил, что инженеры модифицировали программное обеспечение, чтобы сделать систему пригодной для морского базирования. Он сказал, что миссии включают в себя защиту «сил стратегического назначения» Израиля, а также морские газовые платформы. «Железный купол» может перехватывать объекты, перемещающиеся на высоких скоростях, добавил он.

Главная задача израильской ПРО — защита от ракет малой дальности, которые применялись ХАМАС во время войны в Газе 2014 года.