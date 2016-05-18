Казань, 18 мая, 2016, 20:03 — ИА Регнум. «Зенит» с самого начала повёл игру собрано, не допуская очень мало ошибок. УНИКС, похоже, никак не мог осознать, что сегодня победа не придёт без серьёзной борьбы. До самого перерыва петербуржцы поддерживали высокую активность в защите и в нападении за счёт большого числа замен. Первая половина завершилась со счётом 37:52.

unics.ru Игроки казанского УНИКС

После перерыва УНИКС, как говорится, проснулся. Погоня началась с первых минут третьей четверти, и к концу её разница сократилась до двух очков. В четвёртой четверти казанцы атаковали азартно, но в защите действовали как-то расслабленно, позволяя питерцам набирать свои очки. Сначала УНИКС вышел вперёд, но к концу четверти «Зенит» вернул себе преимущество, и за две минуты до конца выигрывал вроде бы достаточные семь очков. Однако концовка питерцам явно не удалась. Они совершили ужасную потерю при вводе мяча после минутного перерыва, неуверенно сыграли в защите, и в итоге за30 секунд до конца выигрывали четыре очка. УНИКС чётко сыграл последние секунды, и добыл победу, которая казалась уже недостижимой. За семь секунд до конца «Зенит» начал последнюю атаку, но не завершил её. Победа УНИКСа в первом матче полуфинальной серии.

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 94:93 (17:23, 20:29, 31:19, 26:22), счёт в серии 1:0.

Второй матч серии пройдёт снова в Казани послезавтра, 20 мая.

Завтра, 19 мая, стартует другая полуфинальная серия, между ЦСКА и «Химками».

Положение команд в плей-офф Единой лиги ВТБ здесь.