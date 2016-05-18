Рязань, 18 мая, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Соглашение о строительстве крупного молочного комплекса в Рязанской области подписано сегодня, 18 мая, между правительством региона, холдингом Charoen Pokphand Group и Российским фондом прямых инвестиций. Документ подписан в рамках форума «Российско-Таиландский бизнес-диалог», проходящего в Санкт-Петербурге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Рязанской области.

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Соглашение было заключено. Документ в присутствии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Королевства Таиланд Прают Чан-Оча подписали губернатор Рязанской области Олег Ковалев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и исполнительный вице-председатель компании Charoen Pokphand Group Супакидж Чераванонт.

Дмитрий Медведев подчеркнул: «Мы подписали сегодня ряд крупных инвестиционных Соглашений. Крупнейшее из них — Соглашение о строительстве в Рязанской области современного молочно-товарного комплекса полного цикла».

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул, что РФПИ выступил в роли соинвестора.

Стоимость проекта оценивается в сумму около одного миллиарда долларов. Комплекс разместится на площади в тысячу гектаров — площадка уже подобрана. Под выращивание сельскохозяйственных культур будет выделено от 40 до 60 тыс. га.

На первом этапе численность молочного стада составит 40 тыс. голов, по достижении проектной мощности она возрастет до 80 тыс. На сегодняшний день проектов такого масштаба и уровня технологий в России не существует.

«Проект решено реализовать в Рязанской области, так как регион, по совокупности критериев, представил наиболее конкурентоспособные предложения по сравнению с другими субъектами РФ. Немаловажную роль также сыграл высокий профессионализм губернатора и руководящей команды», — сказал Кирилл Дмитриев.

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев заявил: «Мы рады приветствовать РФПИ и его международных партнеров в качестве инвесторов в агросектор региона. Рязанская область обладает целым рядом преимуществ для реализации комплексных проектов с использованием передовых технологий. В их числе развитая сельскохозяйственная и промышленная инфраструктура, а также большой кадровый и научно-технический потенциал. Кроме того, регион имеет выгодное географическое положение и хорошо выстроенную логистику. Партнерство с CP Group станет новым этапом развития агросектора Рязанской области и России в целом».

Губернатор подчеркнул, что реализация проекта позволит обеспечить молоком не только Рязанскую область, но и другие регионы.

«Инвестору наше передовое законодательство предоставляет ряд преференций. Мы будем осуществлять юридическое сопровождение проекта, и обеспечим минимум бюрократии при вхождении инвестора. Регион же получает дополнительные рабочие места и хорошее, чистое, современное производство. У нас квалифицированные кадры, вузы, которые готовят профильных специалистов», — отметил губернатор.