Киев, 18 мая, 2016, 19:58 — ИА Регнум. Власти Украины должны оценить целесообразность проведения международного песенного конкурса «Евровидение-2017» на территории страны. Об этом глава министерства финансов Украины Александр Данилюк написал в своей колонке на сайте «Экономическая правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

«В силу специфики своей работы я должен думать о бюджете, — написал Данилюк. — Я призываю трезво оценить возможности и выгоды «Евровидения» и напоминаю, что проект должен быть финансово обоснованным».

При этом он добавил, что 1 млрд гривен (приблизительная сумма затрат на организацию конкурса) — это огромная сумма.

Министр финансов напомнил, что мировому сообществу известны пять примеров передачи права на проведение конкурса.

«Например, Франция в 1960 г. передала его Великобритании», — добавил Данилюк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая украинская певица Джамала, исполнившая песню о депортации крымских татар, стала победительницей главного европейского песенного конкурса «Евровидение-2016».

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