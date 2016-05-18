Гонконг, Китай, 18 мая, 2016, 19:46 — ИА Регнум. Отправившийся с официальным визитом в Гонконг председатель ПК ВСНП Чжан Дэцзян предостерег от призывов о предоставлении независимости китайскому региону, передает The New York Times. Третье лице в политической иерархии Китая дал комментарии во время обеденного банкета, на котором присутствовали ведущие чиновники города и бизнес-элиты.

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«Очень мало людей, отвергающих «одну стран» и противостоящих центральному правительству», — заявил Дэцзян. «Это не проблема местничества, это сепаратизм под прикрытием местничества», — говорит он об активистах, требующих независимости Гонконга от КНР.

Китайский политик отметил, что любой, кто нарушает законы, должен быть наказан. Дэцзян полагает, что формат «одна страна, две системы», при которой Пекин предоставил Гонконгу широкую автономию и невиданные на материковой части гражданские свободы, отвечают интересам ведущего мирового финансового центра.

Согласно газете South China Morning Post, к прибытию чиновника из Пекина власти Гонконга усилили меры безопасности. Улицы контролировали до 8000 полицейских. Утром 18 мая около 100 протестующих попытались добраться до здания, где выступал Дэцзян, но были остановлены правоохранительными органами.