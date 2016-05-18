Ростов-на-Дону, 18 мая, 2016, 19:38 — ИА Регнум. Допинг-пробы основного состава футбольного клуба «Ростов», взятые после матча 28-го тура чемпионата России с московским «Динамо», показали отрицательный результат. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе «Ростова».

fc-rostov.ru Игроки футбольного клуба «Ростов»

«Сегодня в наш клуб пришли результаты анализов допинг-проб, которые были взяты у 11 футболистов нашей команды после матча с «Динамо», — говорится в сообщении. — Все результаты допинг-пробы оказались отрицательными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая футбольная команда «Ростов» после победы в матче с московским «Динамо» подверглась поголовной проверке на допинг представителями Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча, прошедшая на стадионе «Арена-Химки», завершилась убедительной победой «Ростова» со счетом 3:1. Сразу после окончания матча допинг-офицеры ФИФА увели на допинг-контроль всех игроков стартового состава команды.

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