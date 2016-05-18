Пермь, 18 мая, 2016, 19:38 — ИА Регнум. Сразу в двух местах Перми 18 мая прошли митинги в защиту «Урал-Информ ТВ», аналоговое эфирное вещание, которого прервано вот уже неделю. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Акции протеста не собрали значительного количества протестующих. По оценке охранявших акции полицейских, в среднем две акции протеста собрали по 300 человек.

Возможно, небольшое количество протестующих, для миллионного города, объясняется тем, что, по мысли многих местных аналитиков, канал является выразителем позиций краевой власти. Косвенным подтверждением этого может служить тот факт, что с 17 мая редакцией УТВ принято решение о запуске нового телемарафона: в сигнале, транслируемом по кабельной сети, идет только одна заставка: «Губернатор не отключал наш телеканал. Поверьте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Прикамья 12 мая в 18:58 местного времени (16:58 мск) были отключены передатчики ПАО «Ростелеком», обеспечивающие эфирное вещание телекомпании «Урал-Информ ТВ» на территории Пермского края. Как отметила пресс-секретарь Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Анастасия Татаринова, оператор связи не нашел оснований в отказе или в ограничении доступа законным представителям собственника к оборудованию этой организации и заявила, что «Ростелеком» действовал и намеревается действовать впредь в строгом соответствии с действующим законодательством.

Отметим, что на официальном сайте губернатора Пермского края ситуация названа актом информационного терроризма: «Эта беспрецедентная ситуация стала возможной благодаря попустительству руководства компании-оператора, пермского филиала ПАО «Ростелеком», халатность которого привела к проникновению на режимный объект неизвестных злоумышленников». Однако, к включению эфирного вещания местного телеканала это не привело.

Подчеркнем, что депутат Государственной Думы РФ Григорий Куранов направил в ФСБ и полицию запросы, требуя разобраться в ситуации с незаконным, с его точки зрения, отключением телеканала в Перми.